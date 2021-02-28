Первый российский спутник «Арктика-М» вывели на орбиту

Спутник «Арктика-М» для исследования арктического климата, запущенный с космодрома Байконур, успешно выведен на орбиту. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом стартовала с Байконура в 9:55. Разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты в 10:04. Затем он вывел мониторинговый спутник на орбиту. Роскосмос ранее опубликовал видео пуска.

«Арктика-М» — первый российский спутник, предназначенный для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике. Спутник оборудован двумя устройствами для съемки изображений облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах. Масса космического аппарата составляет 2,2 тонны, срок службы рассчитан на семь лет.

Российская орбитальная группировка в Арктике будет состоять из двух таких спутников. Запуск второго аппарата запланирован на 2023 год. В дальнейшем планируется запуск еще трех спутников. После 2025 года им на смену отправят пять спутников «Арктика-МП».