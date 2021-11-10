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    10 ноября 2021, 16:14

    Первый российский дрон-спасатель успешно прошел испытания

    Испытания российского спасательного дрона завершились в Арктике

    Полина Гребенщикова

    Испытания первого российского спасательного дрона успешно завершились в Арктике. Об этом сообщил ОТР.

    Были отработаны взлеты и посадки на воду в автоматическом и полуавтоматическом режимах, а также сброс спасательного круга утопающему, полеты с громкоговорителем и прожектором.

    Дрон сможет работать в открытом море с волнами до двух метров при порывах ветра до 15 метров в секунду.