Первый российский дрон-спасатель успешно прошел испытания

Испытания первого российского спасательного дрона успешно завершились в Арктике. Об этом сообщил ОТР.

Были отработаны взлеты и посадки на воду в автоматическом и полуавтоматическом режимах, а также сброс спасательного круга утопающему, полеты с громкоговорителем и прожектором.

Дрон сможет работать в открытом море с волнами до двух метров при порывах ветра до 15 метров в секунду.