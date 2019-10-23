Аэротакси Lilium совершило первый полноценный полет. Видео

Немецкая компания Lilium провела испытания своего аэротакси, в рамках которого летающий аппарат совершил свой первый полноценный полет. Об этом компания рассказала на своем YouTube канале.

В рамках испытаний летающее такси смогло подняться в воздух, пролететь несколько километров, а затем успешно приземлиться в нужной точке. Полноценный полет аэротакси совершило впервые — до этого оно могло только взлетать.

Находясь в воздухе, летающее такси смогло разогнаться до 100 километров в час. На настоящий момент это максимальная скорость, которую оно способно развивать. Компания Lilium заявила, что скорость в 100 километров в час — это не предел. В будущем аэротакси сможет разгоняться до 300 километров в час.

Такой скорости можно добиться за счет того, что аппарат постепенно переходит из вертикального ускорения в горизонтальное. Эту возможность ему обеспечивают 36 подвижных винтов, которые работают при помощи электричества. Благодаря такой системе, аэротакси не нужна большая полоса для разгона и взлета. Данная функция дает ему серьезное преимущество над существующим аэротранспортом.

Планируется, что в кабине аэротакси сможет с комфортом разместиться до пяти человек.