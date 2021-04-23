Первый пилотируемый корабль «Орел» полетит на российскую станцию

Новый пилотируемый корабль с экипажем «Орел» в 2025 году может отправиться не на Международную космическую станцию (МКС), а на российскую станцию. Такое заявление сделал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, если Россия в 2025 году развернет базовый модуль новой станции, то полетит туда на новом корабле. Именно на этот год планируется запуск пилотируемого корабля «Орел», уточнил глава Роскосмоса.

«Вчера я встречался с отрядом космонавтов, собирал их всех, и мы сейчас рассматриваем возможность изменить полетное задание, то есть лететь не на МКС, а уже пилотируемый новый корабль с экипажем полетит на нашу российскую станцию», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Рогозин ранее говорил, что перед Ракетно-космической корпорацией «Энергия» поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой орбитальной станции РФ в 2025 году. Он уже находится в работе. Гендиректор госкорпорации также показал видео создаваемого первого модуля. Им станет научно-энергетический модуль. Его сначала хотели запустить к Международной космической станции в 2024 году.