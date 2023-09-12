Технологии 12 сентября 2023, 14:08 Первый отборочный этап чемпионата по битве роботов стартует 16 сентября Скриншот видео Youtube

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Более 190 заявок на участие в международном чемпионате по битве роботов поступило от команд из России, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана, Турции и Китая. Участниками первого отборочного этапа стали 24 команды, сообщили в Минцифры.

Как уточнили в ведомстве, состязаться на первом отборочном этапе будут специалисты из России, Казахстана, Турции и Индии.

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Стартует он уже 16 сентября. Зрителей ждет два шоу. Дневное пройдет с 11:00 до 15:30 по московскому времени, а вечернее — с 18:00 до 20:30. Помимо этого, предусмотрена большая познавательная программа. Прямую трансляцию соревнований можно будет посмотреть во «ВКонтакте»

«В 2023 году в чемпионате примут участие образовательные организации высшего образования, в том числе вузы-участники и вузы-кандидаты программы стратегического академического лидерства „Приоритет-2030“», — отметили в Минцифры.

Эти учебные заведения реализуют проект «Цифровые кафедры» федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Также к соревнованиям присоединятся крупные компании и частные лица, заключили в ведомстве.