Первый напечатанный на 3D-принтере район появится в Калифорнии

Пустынная долина Коачела в Калифорнии скоро будет плотно застроена новыми домами. При этом все здания напечатают на 3D-принтере из экологически чистых материалов.

В американском штате планируют напечатать 15 домов на территории площадью два гектара, сообщила газета The Guardian. Новый экологически чистый район появится в городе Ранчо-Мираж. Для строительства будут использовать массивные 3D-принтеры, размером с небольшой гараж. Используемый материал становится твердым довольно быстро, поэтому на возведение здания площадью 33 квадратных метра требуется меньше суток.

В каждом доме сделают три спальни и две ванные комнаты. При этом покупатели смогут выбрать вариант с дополнительными спальнями и еще одной ванной комнатой. На заднем дворе дома будет оборудован бассейн. Также для жильцов предусмотрели платные услуги в виде зоны барбекю с беседками и джакузи.

Дома в новом районе будут стоит от 595 тысяч долларов до 950 тысяч долларов. Сейчас Калифорния столкнулась с кризисом на рынке жилья. Ожидается, что к 2025 году в штате будет не хватать от 1,8 до 3,5 миллиона зданий. В связи с этим было решено напечатать недвижимость.