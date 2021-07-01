Первый летающий автомобиль-самолет преодолел 35 километров над Словакией

Прогресс в области автомобилестроения не стоит на месте. Это наглядно продемонстрировала новая летающая машина, совершившая передвижение по воздуху из аэропорта города Нитра в Братиславу. Расстояние между двумя объектами составило 35 километров, сообщил телеканал ОТР.

Первым за руль аппарата сел его разработчик Стефан Кляйн. Всего за 15 секунд он превратил AirCar в воздушное судно. Примечательно, что разгоняется автомобиль до 170 километров в час, а перевозить может не более двухсот килограммов.

Создание такого новшества стоило два миллиона евро (около 170 миллионов российских рублей). Изготавливал ее Кляйн практически два года.

После успешного испытания разработчик планирует построить такой же аппарат, но с более мощным двигателем. А позже сертифицировать машину-самолет в Европейском агентстве авиабезопасности.