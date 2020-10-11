Первый энергоблок Белорусской АЭС запустил цепную реакцию

На первом энергоблоке БелАЭС успешно запустили цепную реакцию. Это положило начало жизненному циклу реактора.

В ближайшее время на первом энергоблоке проведут комплекс исследований, которые подтвердят надежность всей системы ядерно-физического контроля и безопасности. Следующий этап — пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белорусской АЭС.

БелАЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи города Островца Гродненской области. Генподрядчик — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом».

Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. Энергетический пуск ожидается в ноябре 2020-го, второй — в 2022 году.

Белорусская АЭС — первая в стране атомная электростанция типа АЭС-2006. Он включает в себя передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Энергоблоки имеют улучшенные технико-экономические показатели, а главная их особенность — уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.