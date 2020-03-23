Первый Android-смартфон появился в продаже

Прототип первого Android-смартфона появился на торговой площадке eBay. Продавец рассказал, что этот гаджет должен был попасть в продажу, но так и не появился на рынке.

Девайс HTC Sooner заметило издание Android Police. Продавец гаджета рассказал, что прототип тестировался инженерами HTC и Google. Однако он так и не появился в продаже по неизвестной причине.

Модель оснащена дисплеем и физической QWERTY-клавиатуру. Кроме того, он имеет чип TI OMAP 850 и 64 мегабайт оперативной памяти.

Автор объявления попросил за смартфон 195 долларов — примерно 16 тысяч рублей. Он подчеркнул, что телефоном не пользовались около 10 лет — все это время он пролежал на складе. Из-за этого, по мнению продавца, гаджет может работать некорректно.

Однако HTC Sooner на рынке так и не появился — вместо него в продажу поступил смартфон HTC Dream. Этот гаджет сделали в 2008 году. Его цена в США составляет 179 долларов — около 15 тысяч рублей.

HTC Sooner был создан на бае одной из первых версий операционной системы. Впервые гаджеты с Android появились в продаже в 2008 году, спустя три года с начала разработок. На момент написания материала, актуальной версией операционной системы считается Android 10. Релиз следующей, 11-й версии, запланирован на третий квартал 2020 года.