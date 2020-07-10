Первый 3D-аудиосериал с эффектом полного погружения появится в России. Для первого проекта создатели выбрали знаменитый роман Герберта Уэллса «Война миров».

Специалисты отмечают, что это абсолютно новый в нашей стране вид развлекательного контента. Благодаря ему можно получить такие же впечатления как и от просмотра фильма. Большим преимуществом является то, что такой формат предполагает отсутствие нагрузки на глаза. При прослушивании в наушниках звук перемещается не только «перед» слушателем, но и на все 360 градусов, сообщил сайт «Петербургский дневник».

«Теперь пользователь сможет выбирать, чем ему заняться вечером — посмотреть фильм или послушать аудиокнигу, которая ничем не уступает с точки зрения звуковых спецэффектов и погружения в происходящее», — пояснил генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев.

Авторы проекта рассказали, что звуковое сопровождение позволит слушателю почувствовать себя на месте главного героя произведения «Война миров» — жителя маленького города конца XIX века. Этот роман повествует о вторжении инопланетных существ, выживании, надежде, печали и любви.