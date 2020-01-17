Первые видеобанкоматы установили в России

Банк ВТБ поставил первые в России видеобанкоматы в своих отделениях. Благодаря им клиенты могут получить онлайн-консультацию у сотрудников контакт-центра банка.

РБК со ссылкой на представителя банка сообщил, что у новых банкоматов есть экран и специальное оборудование для видеоконсультаций. Вместе с тем они продолжают выполнять свои стандартные функции: прием и выдача наличных, введение нового пин-кода, распечатка баланса или мини-выписки.

Сейчас новые аппараты можно увидеть лишь в двух отделениях ВТБ в российской столице. Они находятся около станции метро «Цветной бульвар» и в ТЦ «Афимолл».

Вице-президента ВТБ Мигель Маркарянц считает, что новые технологии особенно будут полезны людям, которые живут в отдаленных точках. Они смогут получать в дистанционном режиме полный комплекс банковских услуг. Нововведение должно сократить расходы финансовой организации. В ВТБ рассчитывают, что некоторые отделения можно будет трансформировать.

Подобная технология пришла из Китая. Там видеобанкоматы впервые установили еще в 2012 году. Некоторые российские финансовые организации тоже задумались о покупке аппаратов, другие игроки рынка настроены достаточно скептически и считают идею бесперспективной.

Ранее Роскачество рекомендовало россиянам избегать банкоматов, которые стоят на улицах.