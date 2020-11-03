Первые цифровые двойники документов появятся в Москве в декабре 2021 года

Пилотный проект по использованию цифровых двойников документов планируют запустить в декабре 2021 года. Россияне смогут использовать такие аналоги вместо оригиналов для нескольких видов удостоверений.

Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании в рамках правительственного часа в Совете Федерации. Его процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что ведомство сейчас, как никогда, близко к запуску проекта по использованию цифровых двойников документов. Планируется, что в Москве, которая выбрана в качестве пилотной зоны, этой технологией можно будет пользоваться уже в декабре 2021 года.

Максут Шадаев заявил, что цифровые аналоги могут появиться для нескольких различных документов. В их числе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), охотничий билет. Кроме того, в некоторых случаях жители смогут использовать и двойник паспорта.

«Особенно на всевозможных бюро пропусков, когда мне не надо показывать сам оригинал паспорта. Мне достаточно показать QR-код и любой сотрудник может проверить мои данные, мои полномочия путем онлайн-доступа к системе госуслуг, где эти данные хранятся», — пояснил Шадаев.

Он отметил, что ведомство уже договорилось с Министерством образования и науки — они пришли к соглашению перевести в электронную форму все зачетки и студенческие билеты. Кроме того, в Минцифры совместно с Роспотребнадзором приняли решение создать цифровые аналоги санитарных книжек.

«То есть у человека будет одно приложение, где у него будут храниться цифровые двойники всех документов, которые будут легитимны», — заключил глава.