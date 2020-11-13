Первые покупатели новых iPhone в России стали продавать их с наценкой

Некоторые продавцы подготовились заранее и дали объявления еще за несколько часов до открытия магазинов.

В объявлениях авторы гарантируют, что могут предоставить чек из магазина в качестве подтверждения, что гаджет ввезли в Россию не по «серой» схеме.

Сразу четыре новых модели смартфонов представила Apple ровно месяц назад 13 октября. Речь идет об iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini. Все они поддерживают 5G.

Продажи моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России 23 октября. В пятницу, 13 ноября стали доступны для покупки iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.

Цены на iPhone 12 Pro Max начинаются от 109 990 рублей с минимальным объемом памяти в 128 гигабайт. Есть вариант за 119 990 за 256 гигабайт. Максимальная версия в 512 гигабайт обойдется покупателю в 139 999 рублей.

Цены на iPhone 12 mini пониже. Стоимость самой бюджетной модели начинается от 69 990 рублей. Самая дорогая версия обойдется покупателю в 84 990 рублей. Но обладателям новинки нужно приготовить еще 2000 рублей для покупки вилки для своего аппарата. В коробке с iPhone есть только кабель. В самой компании это объяснили заботой о природе.