Технологии 19 июня 2023, 07:11 Первые напечатанные ракетные двигатели начали тестировать в Великобритании Sky News: британская компания Skyrora начала тестировать напечатанные ракетные двигатели РИА «Новости»

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Частная космическая компания Skyrora из Великобритании начала тестировать первые ракетные двигатели, изготовленные с помощью технологии 3D-печати. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Первые тесты прошли в испытательном центре в шотландском округе Мидлотиан. Инженеры предположили, что процедура пройдет до конца лета.

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Двигатель при каждой задаче будет работать в течение 250 секунд, за это время космический корабль в реальной миссии выходит на орбиту. Skyrora изготовила двигатели на собственном передовом принтере Skyprint 2.

Ранее стало известно, что IT-холдинг Т1 и отечественная частная компания SR Space на полях Петербургского международного экономического форума подписали договор о создании суборбитальной ракеты-носителя. Первый запуск пройдет уже в конце 2023 года.