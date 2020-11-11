Первые летающие такси испытали в Южной Корее

По данным газеты «Известия», их работа основана на системе K-drone. Беспилотник пролетел два километра на высоте 50 метров.

«Это первые в мире полеты беспилотных такси и грузовых дронов, которые проходят в центре мегаполиса», — рассказали организаторы мероприятия.

Ранее в Подмосковье адаптировали беспилотники для профилактики коронавирусной инфекции на стройках региона.