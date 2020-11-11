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    11 ноября 2020, 19:10

    Первые летающие такси испытали в Южной Корее

    Дарья Морозова

    Испытание первых беспилотных летающих такси прошло в Сеуле в Южной Корее. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным газеты «Известия», их работа основана на системе K-drone. Беспилотник пролетел два километра на высоте 50 метров.

    «Это первые в мире полеты беспилотных такси и грузовых дронов, которые проходят в центре мегаполиса», — рассказали организаторы мероприятия.

    Ранее в Подмосковье адаптировали беспилотники для профилактики коронавирусной инфекции на стройках региона.