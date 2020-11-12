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    12 ноября 2020, 21:34

    Первые игроки перечислили главные недостатки PlayStation 5

    Артур Блянихов

    Первые игроки приставки PlayStation 5 обозначили главные минусы японский приставки. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Среди минусов консоли геймеры отметили маленький объем памяти, непрактичный дизайн и отсутствие аналога функции Quick Resume, которая дает переключаться между запущенными играми.

    При этом геймпад, по мнению игроков, очень удобен и технологичен. Отмечается, что контроллер передает полных спектр всяческих вибраций.

    «С DualSense (название геймпада) можно с закрытыми глазами определить, по какому типу поверхности идет герой: песку, снегу, гравию или стеклу. Отдача в каждом случае будет разной», — отметили геймеры.