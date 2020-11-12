Первые игроки перечислили главные недостатки PlayStation 5

Среди минусов консоли геймеры отметили маленький объем памяти, непрактичный дизайн и отсутствие аналога функции Quick Resume, которая дает переключаться между запущенными играми.

При этом геймпад, по мнению игроков, очень удобен и технологичен. Отмечается, что контроллер передает полных спектр всяческих вибраций.

«С DualSense (название геймпада) можно с закрытыми глазами определить, по какому типу поверхности идет герой: песку, снегу, гравию или стеклу. Отдача в каждом случае будет разной», — отметили геймеры.