Первые фотографии наушников AirPods 3 опубликовали в Сети

На снимках девайс представлен в классическом белом цвете. Наушник имеет укороченную «ножку» как у версии Pro. До этого производитель обещал, что новинка будет похожа на своего «прародителя».

Согласно информации инсайдеров, в новинке увеличилось время автономной работы. Вместе с тем система активного шумоподавления отсутствует. По данным источника, в текущем году продажи устройства могут достичь 250 миллионов экземпляров.

Этой осенью компания Аррlе представила сразу несколько своих новинок, в числе которых iPhone 12 и обновление на iOS 14. Специалисты рассказали, что новая версия ПО позволяет делать быстрый переход Back Tap. При желании к нему можно привязать множество задач. В частности, прокрутку окна приложения или веб-страницы, а также создание скриншотов. Apple ограничила Back Tap всего несколькими предустановленными параметрами, направленными на повышение доступности пользовательского интерфейса смартфона.