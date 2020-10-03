Первые два спутника «Ионосфера» запустят в 2021 году

Первая пара спутников «Ионосфера» будет запущена в 2021 году. Еще два космических аппарата отправят на орбиту в 2023 году.

«В высокой стадии готовности стоит запуск четырех аппаратов проекта „Ионосфера“. Это совместный проект, здесь Российская академия наук является созаказчиком с Росгидрометом», — рассказал директор Института космических исследований РАН (ИКИ) Анатолий Петрукович на «Днях космической науки». Его слова приводит ТАСС.

Спутники «Ионосфера» будут следить за влиянием потоков от Солнца на Землю. Позднее контролировать этот процесс сможет космический аппарат «Резонанс-МКА». Его планируют запустить в 2025 году.

Также комплекс «Ионозонд», куда входят и спутники «Ионосфера», будет мониторить геофизическую обстановку, в том числе наблюдать за Солнцем и ионосферой.

Ранее стало известно, что Роскосмос планирует построить после 2030 года новую орбитальную станцию, где будет специальный отсек для туристов. Там смогут находиться четыре человека. У них будет доступ в интернет через Wi-Fi.