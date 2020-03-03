Первую ветроэлектростанцию запустили в Ростовской области

По данным информагентства, ВЭС состоит из 26 ветроэнергетических установок. Мощность каждой из них — 3,8 МВт. А установленная мощность самой ветроэлектростанции составляет 100 МВт. В компании «Фортум» уточнили, что Сулинская ВЭС с 1 марта начала поставлять энергию на оптовый рынок.