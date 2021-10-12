Первую в России велоэкосистему создали участники «Цифрового прорыва» из Калининграда

Команда Urban Science Kaliningrad, занявшая призовое место в хакатоне конкурса «Цифровой прорыв», разработала первую в России цифровую велосипедную экосистему «Велогород.Online». Эта платформа собирает и систематизирует данные для мониторинга велотрафика, визуализирует его характеристики и помогает проектировать востребованную велоинфраструктуру в российских городах.

Авторами идеи стали калининградский программист Илья Абросимов и его школьный друг, инженер Павел Роговой. Они собрали единомышленников из программистов, инженеров и продуктологов.

Команда заняла третье место в кейсе «Транспортные инновации Москвы» в хакатоне «Умные города, промышленность, ТЭК». У «Велогорода.Online» появились новые бизнес-гипотезы и формализовалось научное направление. Кроме того, после четырех месяцев работы проекту удалось привлечь первые инвестиции.

«Велосипедная инфраструктура развивается во многих городах России. Важно, чтобы это было удобно и безопасно для всех участников дорожного движения. Радует, что в рамках хакатонов и акселераторов конкурса „Цифровой прорыв“ появляются такие замечательные и нужные проекты», — отметил заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

В будущем проект хочет дать толчок к развитию велосипедного сообщества и ускорить создание востребованной городской инфраструктуры.

«Мы в этом году участвовали первый раз, и было очень интересно и сложно одновременно — для нас это новый формат хакатона. Было много работы с документацией: ГОСТами, законами, госзакупками, также было много активностей от организаторов и замечаний от трекеров — хотелось нигде не опоздать», — поделился Илья Абросимов.

Сейчас проект проходит экспресс-акселератор «Цифрового прорыва». Там команды проверяют бизнес-гипотезы и разрабатывают стратегию дальнейшего развития с трекерами. Итоги программы подведут 20 октября.

Конкурс «Цифровой прорыв» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».