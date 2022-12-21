Технологии 21 декабря 2022, 14:47 Первую опытно-промышленную партию беспилотных тракторов сконструируют в Петербурге

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В 2023 году в Петербурге на Кировском заводе создадут первую опытно-промышленную партию беспилотных тракторов. Об этом в разговоре с «Петербургским дневником» сообщил гендиректор завода Сергей Серебряков.

«Все получается. В следующем году выходим на опытно-промышленную партию. Больше сотни „Кировцев“ отправим в регионы с различными климатическими условиями на широкий спектр испытаний», — отметил он.

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Серебряков добавил, что в кабинах беспилотных тракторов по-прежнему будет оставаться оператор, чтобы реагировать на резкие погодные изменения.

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