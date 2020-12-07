Первую космическую рекламу будут показывать год

Первый контракт на рекламу из космоса в рамках эксперимента «Созвездие» подразумевает под собой размещение логотипа на орбите в течение года. Об этом заявили в пресс-службе компании Avant Space.

«Кроме существенной скидки и гигантского охвата аудитории, первый клиент станет участником эксклюзивного контракта, подразумевающего размещение на орбите на целый год», — заявили в организации ТАСС.

Стоимость такой рекламный акции около десяти миллионов долларов. Логотип будут показывать с помощью специальных спутников. За каждый следующий месяц нужно будет платить по миллиону долларов.

В Avant Space добавили, что эта инвестиция покроет стоимость самих спутников, которых минимум нужно 20, и их выведение на орбиту. Бренд за месяц покажут в 130 крупнейших городах по всему миру с общим населением около одного миллиарда людей.

Директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев ранее сообщал агентству, что первые два микроспутника с лазерными диодами отправятся на орбиту в 2022 году. С их помощью можно будет в будущем писать послания в небе.

В сентябре в Avant Space рассказали об успешных испытаниях в стратосфере блока лазеров для космических аппаратов. Они смогут показывать рекламу из космоса. В компании отметили, что свечение аппаратов не будет мешать астрономам, ведь лазеры на спутниках будут включать лишь во время пролета над крупными мегаполисами планеты.