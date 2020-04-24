Первому ролику на YouTube исполнилось 15 лет. В нем парень рассказывает о слонах

YouTube появился более 15 лет назад, и начался он с одного ролика, которому в пятницу тоже исполнилось 15 лет. На видео молодой человек рассказал о хоботах слонов.

В пятницу, 24 апреля, день рождения самого первого видео, загруженного на YouTube. Это было время плохого качества изображения, отсутствия умения вообще снимать ролики и вести себя в кадре. Но даже при этом видео набрало более 91 миллиона просмотров.

По крайней мере об этом можно судить по видео Джаведа Карима, который выложил 18-секундную запись о своем посещении зоопарка 24 апреля 2005 года, назвав ее «Я в зоопарке».

В видео Карим стоит перед вольером со слонами и рассказывает об этих животных.

«Прикольная тема этих ребят — это очень, очень, очень длинные хоботы. Это круто. В принципе, это все что можно сказать», — отметил Карим. И действительно, на этом видео обрывается.

На самом деле Карим — один из основателей YouTube. Он ушел из проекта на ранних стадиях развития видеохостинга, потому что ему надо было писать диссертацию. В 2016 году он продал проект Google за 1,65 миллиарда долларов, получив акции на 64 миллиона.