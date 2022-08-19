Первое производство лимонной и молочной кислот появится в Тульской области

Первое предприятие по производству молочной и лимонной кислот построят в Тульской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора компании «Органические кислоты» Андрея Крушинского.

По данным ТСН24, для этого выделят 19 миллиардов рублей. Предприятие сейчас проектируют. Оно будет рассчитано на производство 70 тысяч тонн лимонной и 10 тысяч тонн молочной кислот ежегодно.

«Ввод производства будет осуществляться поочередно до 2027 года включительно на территории специальной экономической зоны „Узловая“ в Тульской области», — пояснил Крушинский.