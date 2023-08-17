Технологии 17 августа 2023, 14:38 Первое приложение для отслеживания дронов представили в России «Народный фронт» представил приложение «Радар» для отслеживания беспилотников РИА «Новости»

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«Народный фронт» презентовал мобильное приложение «Радар» для уведомления правоохранительных органов о появлении беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба движения.

С помощью программы, установленной на смартфон, любой житель страны сможет мгновенно сообщить о беспилотнике или неопознанном летающем объекте. После этого сигнал получат соответствующие силовые структуры.

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«Мы поняли, что необходимо написать легкое и понятное приложение, с которыми жить станет спокойнее. Спасибо нашим военным и Министерству обороны — среагировали и откликнулись. Это дорогого стоит, подтверждает вновь тезис, что армия и народ едины», — сказал глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Приложение уже доступно для скачивания на площадках GooglePlay и RuStore. Площадка App Store не дала своего согласия на его размещение.

Ранее депутат Дмитрий Кузнецов предложил защитить Москву от украинских беспилотников пневматическими пушками стоимостью два миллиарда рублей.