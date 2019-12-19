Первая в мире плавучая АЭС заработала на Чукотке

В 2019 году Китай начал строить плавучую АЭС, но РФ смогла его опередить. Новая электростанция будет обеспечивать Чукотский автономный округ электричеством, а город Певек — теплом.

«19 декабря 2019 года в городе Певеке плавучая атомная теплоэлектростанция выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа», — сообщили в пресс-службе «Росатома».

Теперь это самая северная электростанция. Раньше это звание носила Билибинская АЭС.

Эксперты назвали теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов» ключевым звеном в планах России по экономическому развитию Арктического региона, касающихся добычи нефти и газа. Новая АЭС должна сменить устаревшие Билибинскую и Чаунскую электростанции. Западные критики, правда, в проекте не уверены и окрестили его «плавучим Чернобылем».