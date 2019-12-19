Первая в мире плавучая АЭС заработала на Чукотке
Об этом сообщил Росатом. Ведомство процитировало слова генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Андрея Петрова, который прокомментировал это событие.
Сегодня произошло историческое событие: осуществлено первое включение генераторов ПЭБ «Академик Ломоносов» в сеть. Таким образом, сделан важнейший шаг на пути к развитию Певека как новой энергетической столицы региона, опорного пункта освоения Западной Чукотки и ключевого звена Северного морского путиАндрей Петров.
Петров отметил, что в следующем году ПАТЭС необходимо сдать в промышленную эксплуатацию. После этого «Академик Ломоносов» станет 11 действующей в России атомной электростанцией.
Эта АЭС необходима для того, чтобы обеспечивать энергией Чукотский автономный округ, а также снабжать теплом город Певека. В перспективе она должна заменить устаревшую Билибинскую АЭС. До тех пор Чукотка является первым субъектом РФ, на территории которого работают сразу две действующие станции.