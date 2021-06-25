Первая в мире фабрика искусственного мяса открылась в Израиле

Израильский стартап Future Meat Technologies Ltd. открыл в городе Реховот «первое в мире предприятие по промышленному выращиванию мяса». В планах разработчиков, как сообщило Bloomberg, заменить курятники и скотобойни биореакторами для производства мяса на основе клеток.

Предприятие может производить 500 килограммов мяса ежедневно. Оно уже предлагает выращенную курицу, свинину и баранину. В ближайшее время в планах старт производства говядины. Компания намерена стать поставщиком ресторанов США уже к концу 2022 года, переговоры об это ведутся с регулирующими органами.

Открытие предприятия, по словам гендиректора стартапа Рома Кшука, это огромный шаг на пути будущих мясных технологий, который позволит вывести продукцию на прилавки к следующему году. Это поможет уменьшить влияние мясной промышленности на мир, надеется Кшук. А также это сделает окружающую среду здоровее и поможет предоставить реальные альтернативы мясу забиваемых животных.

Более 75 компаний в мире занимаются культивированием мяса путем выращивания клеток белков, вместо забоя животных. В 2020 году они привлекли рекордное финансирование. При этом с момента создания первых прототипов стартапы сократили затраты на 99%. Как отмечается в отчете McKinsey & Co, если потребители обратятся к их продуктам, то рынок может достичь 25 миллиардов долларов к 2030 году. Но для того, чтобы конкурировать с традиционным мясом компаниям нужно еще больше сократить затраты.

Стартап Future Meat Technologies Ltd. привлек 43 миллиона долларов инвесторов. По утверждениям компании, на культивированную куриную грудку у них самая низкая цена. Гендиректор стартапа отметил, что смог снизить цену за 100 граммов до четырех долларов (288,7 рублей). К концу 2022 года в его планах сократить эту цену вдвое.

Работающая промышленная линия ускоряет ключевые процессы, такие как регулирование и разработка продукции, отметил Кшук. Future Meat создает на 80% меньше выбросов парниковых газов, и использует на 99% меньше земли и потребляет на 96% меньше воды, чем традиционное мясное хозяйство и производство. Ориентируется стартап на один из самых крупных рынков потребления мяса — это США, после Штатов рассматривается расширение до Европы и Китая.