03 сентября 2020, 17:14
Первая «умная остановка» заработала в Санкт-Петербурге
Первая «интеллектуальная остановка» нового типа появилась в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на комитет по транспорту.
Уточняется, что основной особенностью остановки стала медиапанель, на которой отображается расписание транспорта и прогноз погоды. Также там показано движение транспорта в реальном времени.
В дальнейшем в городе планируется открытие около четырех тысяч таких остановок.