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    01 июля 2021, 20:57

    Первая станция для электромобилей открылась в Тобольске

    Дарья Морозова

    Первая станция для зарядки электромобилей появилась в Тобольске Тюменской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании СУЭНКО.

    Станция открылась в центре города. Она расположена на парковке ТРЦ «Жемчужина Сибири».

    Мэр Тобольска Максим Афанасьев назвал электромобили альтернативой обычным машинам, которая наносит меньше ущерба экологии.

    «Благодарю наших главных социальных партнеров за вовлечение в процесс, за хорошие инициативы и за неравнодушие к развитию комфортной и экологически безопасной городской среды», — рассказал он.