Первая станция для электромобилей открылась в Тобольске

Первая станция для зарядки электромобилей появилась в Тобольске Тюменской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании СУЭНКО.

Станция открылась в центре города. Она расположена на парковке ТРЦ «Жемчужина Сибири». Мэр Тобольска Максим Афанасьев назвал электромобили альтернативой обычным машинам, которая наносит меньше ущерба экологии. «Благодарю наших главных социальных партнеров за вовлечение в процесс, за хорошие инициативы и за неравнодушие к развитию комфортной и экологически безопасной городской среды», — рассказал он.