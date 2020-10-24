Первая полностью автоматизированная «Пятерочка» открылась в Москве

Полностью автоматизированный магазин «Пятерочка» открылся в Москве. Впервые все покупки можно сделать с помощью мобильного приложения.

В «Пятерочку» — налету. Фразы «Позовите кассира!» и «Нужна отмена покупки!», кажется, скоро станут историей. В столице открылся первый в стране магазин с полностью автоматизированной системой покупок. Все, что нужно, — скачать мобильное приложение: оно и пропуск внутрь, и виртуальная корзина, и кассовый аппарат.

«Все удобно. Вот скачиваешь приложение, заходишь в него, копируешь все ценники в приложение — можно товар, можно ценник. Вот складываем в корзину, выходим из приложения, оплатить — все. Карточку привязали, все очень удобно», — рассказал «360» покупатель Кирилл Соколовский.

Магазин будет работать с 7 утра до 12 ночи. За порядком в зале и товарооборотом следит нейросеть с помощью 32 видеокамер. Она фиксирует вход, выход и нахождение покупателей на объекте. Для помощи клиентам в мобильном приложении доступны чат и горячая линия. Проект «Пятерочка налету» — пилотный, поэтому первое время покупателям давать подсказки и помогать все же будет «реальный» сотрудник.

Источник фото: пресс-служба Х5 Retail Group

«Идея этого проекта в том, чтобы сделать покупательский опыт максимально быстрым, максимально комфортным, удобным. И, вы знаете, „Пятерочек“ очень много в стране. Есть магазины небольшие, есть магазины побольше, но этот магазин первый в истории нашей организации с фокусом на комфорт, быстроту. И поэтому подназвание этого концепта — „Пятерочка налету“», — заявил генеральный директор сети Сергей Гончаров.

В автоматизированной «Пятерочке» можно как закупиться по полной, так и захватить что-то на легкий перекус. В ассортименте — напитки, сэндвичи, снеки, горячий кофе и даже свежевыжатый сок. Без очередей в кассы время такой покупки с телефоном в руках — теперь дело пары минут.

Если же разрядился телефон и приложением невозможно воспользоваться, можно на выходе обратиться в кассу самообслуживания. Выбираете товар, оплачиваете и выходите.

В период пандемии в магазин нельзя будет попасть без маски. Также на входе установлен санитайзер. Регулярно проводится санитарная обработка поверхностей магазина.