24 августа 2020, 17:12
Перспективы внедрения 5G оценили в Минпромторге РФ
Директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак выразил уверенность, что облик современной промышленности изменят высокоскоростные сети 5G. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Шпак обратил внимание на то, что именно Китай является признанным лидером в этой области. Этим и объясняется нервозность американских партнеров в отношениях с Пекином и их санкции против КНР. В свою очередь Россия не должна отставать в этой гонке и продемонстрировать свои наработки в данном направлении.
«Быстро создать информационный продукт без широкой международной кооперации сложно, но у нашей науки есть хороший задел», — заметил специалист.