Перспективы внедрения 5G оценили в Минпромторге РФ

Шпак обратил внимание на то, что именно Китай является признанным лидером в этой области. Этим и объясняется нервозность американских партнеров в отношениях с Пекином и их санкции против КНР. В свою очередь Россия не должна отставать в этой гонке и продемонстрировать свои наработки в данном направлении.

«Быстро создать информационный продукт без широкой международной кооперации сложно, но у нашей науки есть хороший задел», — заметил специалист.