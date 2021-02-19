В Telegram активизировались боты, «сливающие» персональные данные россиян

В Telegram в 2020 году активизировалось создание ботов, с помощью которых пользователь мессенджера может получить информацию практически о любом человеке. Российские власти начали проявлять серьезное беспокойство в связи с этим, ведь на сегодня фактически нет механизмов, чтобы остановить работу подобных площадок.

Бот — это робот, который может выполнять последовательность действий и имеет встроенный поисковый механизм.

Стратегия продвижения площадок, о которых идет речь, не отличается от той, которой пользуются обычные Telegram-каналы, сообщил «Коммерсант». Это могут быть покупка постов, перекрестных ссылок и другое сотрудничество.

В Госдуме признают, что на сегодняшний день фактически нет механизмов, останавливающих работу подобных площадок.

«Пользователи и администраторы ботов, конечно, совершают преступление, если в их работе используются слитые базы данных. Но эта область юридически попадает в серую зону», — говорит депутат фракции «Единой России» Антон Горелкин. По его словам, запрет или регулирование работы таких площадок зависит от воли Павла Дурова, но он пока неохотно идет на контакт с российскими властями.

В начале февраля сразу несколько каналов заблокировали в Telegram из-за призывов к насилию и публикации личных данных пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров призвал не распространять подобные сообщения. Он пояснил, что призывы к насилию или публикация персональной информации противоречит правилам мессенджера.