Пермский край готовится к цифровой трансформации

Началась разработка стратегии цифровой трансформации Пермского края. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт губернатора и правительства Пермского края.

Реализация программы запланирована на 2030 год. «Правительство региона и Госкорпорация „Ростех“ проведут стратегическую сессию, где будет обсуждаться стратегия цифровой трансформации Пермского края», — говорится на сайте. Наработки также могут быть использованы в других регионах России.