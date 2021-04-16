16 апреля 2021, 21:56
Пермский край готовится к цифровой трансформации
Началась разработка стратегии цифровой трансформации Пермского края. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт губернатора и правительства Пермского края.
Реализация программы запланирована на 2030 год.
«Правительство региона и Госкорпорация „Ростех“ проведут стратегическую сессию, где будет обсуждаться стратегия цифровой трансформации Пермского края», — говорится на сайте.
Наработки также могут быть использованы в других регионах России.