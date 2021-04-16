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    16 апреля 2021, 21:56

    Пермский край готовится к цифровой трансформации

    Дарья Морозова

    Началась разработка стратегии цифровой трансформации Пермского края. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт губернатора и правительства Пермского края.

    Реализация программы запланирована на 2030 год.

    «Правительство региона и Госкорпорация „Ростех“ проведут стратегическую сессию, где будет обсуждаться стратегия цифровой трансформации Пермского края», — говорится на сайте.

    Наработки также могут быть использованы в других регионах России.