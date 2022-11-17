17 ноября 2022, 15:54
Перевод россиян на отечественную мобильную ОС обойдется в 480 миллиардов рублей
Перевод россиян на отечественную мобильную ОС потребует 480 млрд рублей до 2030 года
Перевод россиян на отечественную мобильную систему на ОС «Аврора», принадлежащей Ростелекому, потребует 480 миллиардов рублей до 2030 года. Об этом сообщил «Коммерсант», ознакомившийся с паспортом проекта.
Согласно проекту, российские производители электроники должны выпустить около 70 миллионов смартфонов и планшетов на этой операционной системе. Это защитит потребителей в случае отключения России от сервисов Google и Apple. Планируется уже в первый год после начала воплощения проекта выручить 28 миллиардов рублей.
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Реализацию этой инициативы профинансируют из федерального бюджета в рамках проекта «Цифровое государственное управление» и национальной программы «Цифровая экономика». Деньги направят, в частности, на создание и развитие инфраструктуры, техническую поддержку системы, закупку устройств, установку программного обеспечения и операционной системы.
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Ростелеком уже отправил паспорт проекта в курируемый Министерством цифрового развития центр компетенций разработки «Операционные системы». Уточняется, что правительство одобрило этот документ.
Смартфоны
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