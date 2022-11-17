Технологии 17 ноября 2022, 15:54 Перевод россиян на отечественную мобильную ОС обойдется в 480 миллиардов рублей Перевод россиян на отечественную мобильную ОС потребует 480 млрд рублей до 2030 года Unsplash

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Перевод россиян на отечественную мобильную систему на ОС «Аврора», принадлежащей Ростелекому, потребует 480 миллиардов рублей до 2030 года. Об этом сообщил «Коммерсант», ознакомившийся с паспортом проекта.

Согласно проекту, российские производители электроники должны выпустить около 70 миллионов смартфонов и планшетов на этой операционной системе. Это защитит потребителей в случае отключения России от сервисов Google и Apple. Планируется уже в первый год после начала воплощения проекта выручить 28 миллиардов рублей.

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Реализацию этой инициативы профинансируют из федерального бюджета в рамках проекта «Цифровое государственное управление» и национальной программы «Цифровая экономика». Деньги направят, в частности, на создание и развитие инфраструктуры, техническую поддержку системы, закупку устройств, установку программного обеспечения и операционной системы.

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Ростелеком уже отправил паспорт проекта в курируемый Министерством цифрового развития центр компетенций разработки «Операционные системы». Уточняется, что правительство одобрило этот документ.