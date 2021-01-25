Перевод денег по биометрическим данным введут в России

В частности, по биометрии доступными могут сделать дистанционную разблокировку карты, подтверждение переводов на крупные суммы и обновление персональных данных онлайн.

Как отметили в Центробанке, все сервисы на базе ЕБС соответствуют высшим требованиям защиты. Однако эксперты отмечают, что биометрию следует использовать как дополнительный фактор подтверждения личности, но далеко не единственный.

По словам начальника управления «Единая клиентская идентификация» банка ВТБ Григория Сальникова, биометрические технологии повысят уровень безопасности при работе с клиентами, а еще сократят время операций. В будущем слепки лица смогут использоваться для подтверждения более серьезных операций.

Кроме того, сервис банка «Ак Барс», который основан на собственной базе слепков, можно будет использовать для подписания документов и подтверждения каких-либо важных операций.

Гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов считает, что биометрическая система не может выступать единственным фактором проверки или подтверждения личности. Так как фото или голос не секрет для остальных людей, в отличие от паролей и кодовых слов. Эксперт предполагает, что такая информация может быть собрана и использована без ведома клиентов. Кроме того, если система не узнает клиента, то в операции будет отказано, а это тоже риски.

В декабре 2020 года был принят закон, позволяющий расширить сферы применения биометрии. В соответствии с поправками функции системы должны будут до конца года года реализовать все банки с универсальной лицензией. Следить за системой и регулировать ее работу будет Банк России.