Сайт Flightradar для слежки за самолетами перестал отвечать

Одновременно 300 тысяч пользователей зашли на сайт Flightradar, чтобы отследить перемещения спецборта со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Сервер перестал отвечать, и сервис стал недоступен.

«Что-то пошло не так с нашей стороны, пожалуйста, попробуйте еще раз. Веб-сервер не возвращает соединение. В результате веб-страница не отображается», — гласит сообщение на сайте.

Около 13 часов администрация Flightradar сообщила в своем Twitter, что за перемещением самолета следят 300 тысяч пользователей. В тот момент он пролетал над Индонезией. Позднее сервис ограничил число доступных операций в минуту, сообщил RT.

Сайт Flightradar позволяет в реальном времени наблюдать за перемещением самолетов, оснащенных устройством для приема и передачи сигнала типа ADS-B.

Нэнси Пилоси и конгрессмены из Демократической партии США нанесут визит в Тайвань после поездки в Малайзию. Официально стороны не афишировали переговоры. Для делегации забронировали целый этаж в отеле Grand Hyatt города Тайбэй. Войска Китая стянули свои силы на учения у берегов восточной провинции Фуцзянь, граничащей с Тайванем.