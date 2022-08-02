Сайт Flightradar для слежки за самолетами перестал отвечать
Сайт Flightradar перестал отвечать после 300 пользователей, следящих за самолетов Пелоси
Одновременно 300 тысяч пользователей зашли на сайт Flightradar, чтобы отследить перемещения спецборта со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Сервер перестал отвечать, и сервис стал недоступен.
«Что-то пошло не так с нашей стороны, пожалуйста, попробуйте еще раз. Веб-сервер не возвращает соединение. В результате веб-страница не отображается», — гласит сообщение на сайте.
Около 13 часов администрация Flightradar сообщила в своем Twitter, что за перемещением самолета следят 300 тысяч пользователей. В тот момент он пролетал над Индонезией. Позднее сервис ограничил число доступных операций в минуту, сообщил RT.
Сайт Flightradar позволяет в реальном времени наблюдать за перемещением самолетов, оснащенных устройством для приема и передачи сигнала типа ADS-B.
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