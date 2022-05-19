Массовый уход зарубежных IТ-компаний и запрет на ввоз иностранного оборудования, а до этого и пандемия, сильно повлияли на развитие отрасли в России. Отечественные айтишники стали более востребованными, вузы перестраивают схемы обучения, чтобы приблизить его к задачам бизнеса. О развитии сферы и настроениях ее специалистов «360» рассказал организатор Российского интернет-форума, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Не страхи, а желание работать

Главной темой РИФа 2022 года стала «пересборка IT-отрасли». Люди пришли с вопросами и проблемами, но без страхов, заметил Плуготаренко. На форуме с аудиторией работают около 570 спикеров, которые делятся знаниями, дают рекомендации и прогнозы.

«Мы достаточно скрупулезно обсуждаем, на какие рынки будем выходить, какую поддержку просить у государства, чтобы экономика нами продолжала гордиться, мы делали в нее большой вклад и айтишники были счастливы продолжать работать в России и оставаться здесь. Чтобы у нас появлялись новые компании вместо тех, с которых ушли международные игроки», — добавил организатор РИФа.

Источник фото: телеканал «360»

Он признался: когда еще шла подготовка к форуму, было ощущение, что люди придут «в жутком миноре, со словами „все пропало“, и придется всех долго успокаивать, говорить, что нужно просто работать, и все будет хорошо». Однако на этапе обсуждения программы стало понятно, что настроение у людей другое. Многие шокированы: у кого-то сотрудники хотели уехать за рубеж, у кого-то перестал работать рынок, на который он торговал, чья-то любимая программа ушла из России. Но все настроены на преодоление, на то, чтобы «что-то пересобрать» и начать работать по-новому.

«Мы просто решили стать площадкой для обсуждения проблем и вопросов, поиска работодателей, стартапов. РИФ теперь так и позиционируют — как площадку для пересборки. Приходят люди, у которых есть задачи, проблемы, предложения, и друг друга находят», — пояснил Сергей Плуготаренко.

По его словам, особым успехом пользуются секции, на которых обсуждаются именно практические моменты. Раньше было больше теории, эксперты предлагали «заглянуть в 2030 год», а теперь нужно срочно решать текущие задачи.

Подготовка айтишников

По мнению Сергея Плуготаренко, высшая школа готовит недостаточно специалистов, и это «не упрек, а просто констатация». Хотя в последнее время ситуация начала меняться к лучшему: вузы пересматривают подготовку айтишников, создают цифровые кафедры, программы обучения, которые синхронизированы с задачами бизнеса, чтобы выпускник был максимально подготовлен к работе.

«Вузы думают в этом направлении, потому что понимают, что рейтинг их тем выше, чем больше они дают IT-специалистов. Это раньше было круто выпускать юристов, управленцев, бухгалтеров, а сейчас — айтишников. Думаю, в перспективе года-двух вузы будут готовить больше, быстрее и качественнее», — заметил Плуготаренко.

А пока многие айтишники — по его оценкам, около 80% — самоучки. Спасают онлайн-курсы, академии при компаниях, курсы по повышению квалификации.

«Онлайн-курсы — это действительно очень удобно, перспективно и поможет преодолеть кадровый голод. Можно дистанционно работать и учиться, наращивать скиллы. Я очень верю в такой формат, хотя он не должен заменять полностью офлайн. Например, трехдневную „прокачку“ на РИФе ничем не заменишь, поэтому сейчас приезжают со всей страны», — заметил организатор форума.

Крупные структуры запускают свои академии, школы подготовки и переподготовки. РАЭК организовал серию хакатонов по цифровым технологиям, искусственному интеллекту, машинному обучению.

Источник фото: телеканал «360»

Дефицит кадров

К 2024 году в России будет не хватать миллиона айтишников в год, а вузы готовят всего около 120 тысяч, заметил Сергей Плуготаренко. Кроме того, после обучения не все готовы к работе: примерно половине приходится осваивать нужные навыки на месте, а с половиной из этой половины работодатели в итоге все равно прощаются, потому что «не срослось».

«В пандемийные 2020 и 2021 годы давление на сферу еще выросло: компании пытались построить план цифровизации на 5–10 лет, но когда всех закрыли на локдаун, столкнулись с тем, что цифровизироваться нужно не за пять лет, а, грубо говоря, за пять дней. Нужны специалисты, которые умеют это делать: проджект-менеджеры, архитекторы, те, кто руками это кодят, настраивают. Вырос спрос на айтишников», — рассказал эксперт.

В допандемийные годы, по его словам, прогнозировалось, что дефицит кадров к 2024 году составит около полумиллиона человек — вдвое меньше, чем его оценивают сейчас.

На создавшуюся ситуацию оперативно отреагировало государство. Увеличились контрольные цифры приема на бюджетные места для айтишников в два с половиной раза.

Кстати, РИФ стал хорошей площадкой для поиска работы: на форумах прошлых лет, напомнил Плуготаренко, это происходило «в кулуарах», а теперь «официально» — открылась «кадровая гостиная» и действуют специальные секции, где обсуждается, как найти новую работу в IT-сфере.

По оценке Плуготаренко, переизбытка специалистов в этой сфере, как произошло с юриспруденцией и экономикой, в ближайший десяток лет не предвидится.

«По крайней мере всегда будут востребованы „токари и слесари“ от IT. Ты можешь быть нереальным управленцем, дизайнером, но нужны те, кто будут делать рутинную работу: кодить, тестировать, подключать», — уверен организатор РИФа.

Источник фото: телеканал «360»

Уезжают и возвращаются

Отток кадров не сильно влияет на рынок труда. Общее количество уехавших сейчас оценивается в 3–4%, рассказал Плуготаренко.

«На основе опроса, проведенного в марте, у нас был прогноз, что в апреле большое количество специалистов уедет из России. Проведя в апреле повторный опрос, мы выяснили, что настроения изменились кардинально», — сообщил директор РАЭК.

Сказалось несколько факторов. Во-первых, за границей российским экспертам «не особенно рады»: нельзя демонстрировать российские корни своей компании, русских работников пытаются лишить счетов в банке, и вообще, русскоязычных людей нередко встречают в штыки.

Еще один фактор — невозможность финансовых транзакций: нельзя перевести деньги в Россию семье или пополнить свои запасы из России.

«Кроме того, страны, в которые побежали наши айтишники, кратно увеличили аренду жилья: Армения, Грузия, Прибалтика. Цена растут, отношение портится. В апреле люди стали возвращаться, те, кто почитал, что происходит с уехавшими, передумали. Увидели, что гуманитарной и экономической катастрофы в России не происходит, а ведь именно этого все боялись», — добавил Сергей Плуготаренко.

Он подчеркнул, что государство принимает беспрецедентные меры поддержки IT-специалистов, включая отсрочку от армии. Сейчас, по словам Плуготаренко, число тех, кто считает, что дальше будет хуже, и тех, кто видит позитивные моменты в сложившейся ситуации, разделилось примерно поровну.

«Есть новые ниши, больше невыгодно сталкивать локтями международных гигантов, открылись новые рынки, в том числе зарубежные — Восток, страны Азии, с которыми тоже можно работать. Многие считали, что ты успешен, если вышел на западный рынок, теперь нужно это пересматривать. В любом случае это драйв, новая история, новые интересные задачи», — рассудил эксперт.

По его мнению, тех, кто все-таки уехал за рубеж, в том числе создателей IT-стартапов, не нужно пытаться искусственно удержать в России, но стоит постараться оставить их «в нашей орбите», чтобы они дистанционно и «очно» нанимали российских разработчиков, а в перспективе могли вернуться на родину.