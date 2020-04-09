Перемещения туристов и жителей Москвы отслеживать не будут

По крайней мере, пока в планах у столичной мэрии такого пункта нет, заявили в ведомстве.

Там также опровергли и информацию о выдаче некоторым столичным жителям QR-кодов для того, чтобы можно было передвигаться по городу. В департаменте уточнили, что если соответствующее решение примут, то постановление об этом появится в открытых источниках.

Накануне издание «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник в мэрии сообщило, что в Москве разрабатывается новая программа отслеживания. Система должна помочь контролировать уровень заболеваемости коронавирусом и локализовать очаги его распространения после открытия границ.

Ранее эксперты сообщили, что отследить перемещение людей технически несложно. У мобильных операторов есть все возможности, чтобы идентифицировать человека и его геолокацию через смартфон.

По всему миру количество заболевших COVID-19 достигло почти полтора миллиона человек. В России зафиксировано более десяти тысяч случаев заболевания.