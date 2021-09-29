Передвижной робот-рюкзак разработали в Италии

Итальянские производители придумали рюкзак, который может ходить по следам своего владельца самостоятельно. Новинку анонсировали представители компании Piaggio Fast Forward. По их словам, робот знает все правила поведения на дороге и оснащен «умными» датчиками. Об этом написал сайт «Мир 24» со ссылкой на компанию-производителя.

Вес рюкзака составляет примерно 12 килограммов, но помещать в него можно вещей всего на девять килограммов. На одной батарейке рюкзак можно проехать самостоятельно 35 километров или шесть часов. Если робота по пути следования настигнет препятствие, хозяину с помощью оборудованной ручки придется ему помочь объехать его.

Робот также имеет систему машинного зрения и режим постоянного следования за владельцем. Оптические датчики помогут ему не потеряться в толпе. Также производители уверяют, что вшитые правила передвижения в рюкзак позволят ему не создавать помеху людям во время движения.

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