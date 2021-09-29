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    29 сентября 2021, 13:08

    Передвижной робот-рюкзак разработали в Италии

    Оксана Лавнюженко

    Итальянские производители придумали рюкзак, который может ходить по следам своего владельца самостоятельно. Новинку анонсировали представители компании Piaggio Fast Forward. По их словам, робот знает все правила поведения на дороге и оснащен «умными» датчиками. Об этом написал сайт «Мир 24» со ссылкой на компанию-производителя.

    Передвижной робот-рюкзак разработали в Италии

    Вес рюкзака составляет примерно 12 килограммов, но помещать в него можно вещей всего на девять килограммов. На одной батарейке рюкзак можно проехать самостоятельно 35 километров или шесть часов. Если робота по пути следования настигнет препятствие, хозяину с помощью оборудованной ручки придется ему помочь объехать его.

    Робот также имеет систему машинного зрения и режим постоянного следования за владельцем. Оптические датчики помогут ему не потеряться в толпе. Также производители уверяют, что вшитые правила передвижения в рюкзак позволят ему не создавать помеху людям во время движения.

    Ранее компания Xiaomi разработала умные очки, которые впоследствии смогут заменить смартфон. Гаджет представляет собой обычные очки со встроенным дисплеем с функцией AR.