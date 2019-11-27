Передвижная электротехническая лаборатория заработала на Московском НПЗ

Новый комплекс оснащен оборудованием, которое сократит время оценки сетей. Благодаря лаборатории можно точно определить место повреждения электросетей. При этом такой метод контроля не нуждается в габаритном оборудовании.

Результаты диагностики обрабатываются на месте измерений. Помогает в этом система GPS. Она связывает карты местности с маршрутами прохождения электротрасс. А программное обеспечение способно производить до 100 тысяч измерений за раз.

«Использование новой передвижной лаборатории существенно повысит надежность всей системы энергоснабжения Московского НПЗ», — рассказал генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер.

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По словам гендиректора предприятия, передвижная лаборатория может обеспечить бесперебойную работу установок. Также комплекс способствует точному выполнению производственного плана.