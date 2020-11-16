Передвижная лаборатория будет искать ямы на дорогах Ростовской области

Отмечается, что лаборатория размещается на базе «КамАЗа». Автолюбители в онлайн-режиме смогут получить доступ к данным о том, когда и кем был выполнен ремонт конкретного участка дороги. Помимо прочего, можно будет узнать какие действия планируются в скором времени и сообщить о появившейся проблеме с дорожным покрытием.

Скорость передвижения лаборатории составляет 80 километров в час. Техника способна измерять ширину дорожной колеи с точностью до миллиметра. Бригада из трех водителей будет обслуживать комплекс. Как отметили создатели, в мире есть только два десятка подобных машин.