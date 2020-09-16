Перед презентацией Apple «Лаборатория Касперского» нашла 700 поддельных сайтов

Перед ежегодной презентацией Apple в семь раз увеличилось количество сомнительных сайтов, маскирующихся под официальную страницу компании. Об этом сообщила ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина.

Накануне компания Apple представила свои новые гаджеты, впервые в формате online. По словам Сидориной, в «Лаборатории» на протяжении всего 2020 года фиксировали интерес злоумышленников к пользователям Apple. Они регулярно создавали десятки подозрительных доменов по всему миру, в названии которых фигурировало слово Apple в привязке к самой компании.

«Однако в сентябре количество таких ресурсов резко увеличилось и на 9 сентября составляло уже больше 700. При этом в действительности их может быть значительно больше», — рассказала аналитик. Ее слова приводит РИА «Новости».

Сайты в основном предлагали пользователям найти потерянный телефон, восстановить доступ к аккаунту, «косили» под сервис поддержки компании. «Вероятнее всего, такие ресурсы создавались с целью кражи учетных записей», — указала Сидорина.

Она призвала пользователей Сети быть внимательными и с недоверием относиться к любым подозрительным или щедрым предложениям, не переходить на непроверенные ссылки из спама.