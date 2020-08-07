Перечислены советы, чтобы улучшить работу смартфона

От них нужно избавиться в первую очередь. Такие приложения занимают оперативную память и замедляют работу смартфона.

Кроме того, в настройках стоит отключить функцию автозагрузки обновлений, съедающих большой объем ресурсов устройства и перегружающих трафик, написала «Свободная пресса». Если приложение работает без сбоев, и в обновлении нет особой необходимости, можно даже не загружать его.

«Бывает и так, что именно после загрузки обновлений приложение начинает „глючить“, тормозя работу всего смартфона», — отметил Косарев.

Помимо этого замедляет работу смартфона кэш, в котором хранят информацию мессенджеры и приложения соцсетей. Все это сильно перегружает оперативную память и процессор. Поэтому важно время от времени чистить кэш самостоятельно внутри самих приложений или скачать для этого специальные программы по очистке, которые будут делать это автоматически.

А еще необходимо покупать качественные карты памяти, которые не будут тормозить внутренние процессы устройства. Соответственно, нужно отказаться от дешевых китайских или старых карт памяти. В противном случае смартфон начнет адаптироваться и извлекать данные, что значительно снизит работу.