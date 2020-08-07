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    07 августа 2020, 12:21

    Перечислены советы, чтобы улучшить работу смартфона

    Алена Макаренко

    После удаления рекламных и просто не актуальных приложений телефон начнет работать быстрее. Об этом рассказал директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев, сообщило агентство «Прайм».
    Перечислены советы, чтобы улучшить работу смартфона

    От них нужно избавиться в первую очередь. Такие приложения занимают оперативную память и замедляют работу смартфона.

    Кроме того, в настройках стоит отключить функцию автозагрузки обновлений, съедающих большой объем ресурсов устройства и перегружающих трафик, написала «Свободная пресса». Если приложение работает без сбоев, и в обновлении нет особой необходимости, можно даже не загружать его.

    «Бывает и так, что именно после загрузки обновлений приложение начинает „глючить“, тормозя работу всего смартфона», — отметил Косарев.

    Помимо этого замедляет работу смартфона кэш, в котором хранят информацию мессенджеры и приложения соцсетей. Все это сильно перегружает оперативную память и процессор. Поэтому важно время от времени чистить кэш самостоятельно внутри самих приложений или скачать для этого специальные программы по очистке, которые будут делать это автоматически.

    А еще необходимо покупать качественные карты памяти, которые не будут тормозить внутренние процессы устройства. Соответственно, нужно отказаться от дешевых китайских или старых карт памяти. В противном случае смартфон начнет адаптироваться и извлекать данные, что значительно снизит работу.

    Новости SMI.FM