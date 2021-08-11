Перечислены самые бесполезные функции смартфона

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал россиянам о самых бесполезных функциях, которые встроены в их смартфоны. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По словам Кускова, поддержка 5G в телефонах является абсолютно бесполезной функцией. Тем более что в России данный вид связи пока не запущен. Его можно не ждать раньше 2024 года, рассказал «Царьград».

Также не менее бесполезной функцией эксперт называет возможность беспроводной зарядки смартфона. Это новшество может пригодиться лишь тем, кто находится в дороге. С собой же гораздо удобнее иметь либо Power Bank, либо обыкновенный шнур.

Еще одним бесполезным приложением в телефоне является «управление жестами». По словам Кускова, гораздо проще назвать команду или найти ее вручную, чем размахивать руками.

Сюда же относятся различные 3D-камеры, 3D-экраны, а также функция «второй экран». Ни одно из этих нововведений не понравилось российским пользователям. Эксперт даже напомнил о QWERTY-клавиатуре, которая ранее была очень популярна. Сейчас гораздо легче набирать сообщение голосом или пальцами на обыкновенной сенсорной клавиатуре.