Перечислены преимущества новейшей ракеты Х-69

Генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов назвал основные преимущества новейшей высокоточной ракеты воздушного базирования Х-69. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам эксперта, она обладает повышенной дальностью и повышенным могуществом.

«В первых рядах стоит изделие Х-69, о нем в последнее время не писал только ленивый. Это изделие средней дальности, оно очень эффективное, готовится для Су-57 и для других самолетов фронтовой авиации. Обладает повышенной дальностью и повышенным могуществом», — сообщил Обносов.

Он подчеркнул, что у ракеты могут иметься различные боевые части, которые позволяют работать с площадными и точечными целями.