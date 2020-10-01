Перечислены правила безопасных покупок в интернете

Адрес сайта должен начинаться с https:// — это говорит о надежном шифровании. А еще он не должен содержать символов или цифр, посторонних для имени бренда. Внизу страницы обязаны быть указаны адрес для претензий, контакты для возврата товаров и наименование юридического лица.

Перед покупкой интернет-пользователю нужно изучить характеристики товара, отзывы, проверить наличие гарантии и диапазон цен. Например, смартфон последней модели по чересчур низкой цене может оказаться «серым» или подделкой. Помимо этого, следует ознакомиться с отзывами других покупателей.

Оплата за товар должна приниматься наличными или картой, при чем во втором случае — только через онлайн-кассу или платежный терминал. Продавец обязан предоставить документ, подтверждающий покупку, допустим, чек, отметило агентство Ura.ru.

В случае, если не был доставлен оплаченный товар, покупатель имеет право вернуть деньги. А если товар не подошел или не понравился, его можно вернуть в интернет-магазин в течение семи дней.