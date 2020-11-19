Перечислены плюсы и минусы покупки восстановленного смартфона

Восстановленный смартфон — значит подержанный, при этом все комплектующие в нем гарантированно исправленные. Представитель магазина или производитель приняли его, извлекли неисправные комплектующие, заменили их на целостные и снова отдали в продажу.

Вернуть телефон в магазин может несколькими способами. Самые распространенные — обмен по программе Trade in, когда магазин принимает старые устройства, а также есть сдача в ремонт и возврат.

Старый флагман работает лучше нового полуфлагмана, заявило издание. Например, iPhone XS Max с 256 Гигабайтами памяти функционирует на процессоре A12 Bionic, его технического потенциала хватит не менее чем на четыре года работы без ограничений. Брать восстановленные устройства Apple особенно выгодно. Они поддерживаются производителем дольше, чем Android-смартфоны. Этот показатель позволяет им конкурировать с новинками.

Однако все же стоит насторожиться при рассмотрении восстановленных смартфонов. Причина в том, что никто не знает историю устройства. Оно могло упасть в воду, из-за чего в свое время пострадало. А еще ряд комплектующих порой выходит из строя и со временем хуже работает. В первую очередь речь идет о OLED-экранах, обладающих эффектом памяти. Со временем они могут выгореть. Зачастую это проявляется через полгода пользования.