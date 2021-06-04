Перечислены основные ошибки при зарядке смартфона

Перечислены три главные ошибки при зарядке смартфона. Их назвала «Российская газета».

В первую очередь лучше не надо пользоваться чужими сетевыми адаптерами и кабелями. Порой они бывают повреждены или некачественно изготовлены, поэтому возрастает риск поломки.

Также не стоит заряжать телефон в общественных местах, если провод просто уходит в стену. Так возможно скопировать данные со смартфона. Поэтому безопаснее носить с собой свой адаптер. Такую же опасность несут переходники, например, превращающие кабель microUSB в Lightning. В основном они сделаны «кустарно», а это приводит к поломке телефона. Ни продавец, ни производитель не дадут гарантии, что смартфон не выйдет из строя после их использования, отметило ИА Nation News. .