Перечислены неожиданные функции смартфона

Сейчас смартфон есть практически у каждого человека, но далеко не все знают о неожиданных функциях их гаджетов. Об этом рассказал директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

«Мало кто знает, что часто используемые вами контакты можно легко вытащить на рабочий стол смартфона, чтобы звонить одним кликом. То же самое можно проделывать и с другими полезными настройками телефона — вроде режима инкогнито», — привела слова Косарева агентство «Прайм».

Директора факультета добавил, что в устройстве можно перенести меню на экран. Такая функция будет полезна для владельцев смартфонов с большой диагональю. Если ее включить, то можно будет одной рукой регулировать громкость и другие параметры.

«Чтобы активировать подобную возможность, необходимо зайти в специальные возможности и выбрать их. Тогда на экране появится внизу справа заветная кнопка меню, которую можно использовать», — пояснил эксперт.

Еще одной полезной возможностью является гостевой режим. Если включить его и отдать кому-то гаджет, то человек не сможет посмотреть личные данные.